¿Raquel Bigorra quiere reconciliarse con Daniel Bisogno tras escándalo?

Ciudad de México.- Raquel Bigorra concedió una entrevista a TVyNovelas y ahí respondió a ciertos cuestionamientos sobre su relación con Daniel Bisogno, quien la acusó de haber vendido información de su divorcio.

La guapa cubana aseguró, que pese a las cirscunstancias, siempre trata e mantener una sonrisa pues este gesto es de señal de agradecimiento.

Sobre cómo tomó la ruptura de su amistad con Bisogno, Raquel detalló que por mucho tiempo estuvo deprimida pues consideró al conductor de Ventaneando como parte de su familia.

Pero de esto aprende uno. Yo me mantuve al margen, porque cuando sabes cosas de la gente, pero no tienes el permiso de decirlas, entonces no te da derecho de salir y responder. Hay mucha gente que sí se engancha. A mí me costó un poco por mi niña, por la familia, por la relación, pero aprendí de esto”.