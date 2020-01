¿Recado para Adame? Andrea Legarreta deja misterioso mensaje en Instagram

Ciudad de México.- Es conocido que el 2019 fue un año que estuvo marcado por diferentes conflictos protagonizados por Alfredo Adame y el más sonado fue el que mantuvo con Andrea Legarreta.

Y al parecer, este 2020 no será la excepción, pues hace uno días, Adame volvió a arremeter en contra de la conductora de Hoy y recordó el momento de 2016 en el que Legarreta habló sobre la devaluación del peso.

Ante esto, la presentadora compartió una imagen en su cuenta de Instagram, la cual fue considerada por sus seguidores como una "indirecta" para Alfredo Adame.

He tratado de sacar lo positivo de esta situación tan vergonzosa y tan injusta, soy mujer que siempre he motivado a las otras, además las aconsejo a través de consejos. Les digo que no se dejen, que no se queden calladas, que denuncien”, se lee en el post.