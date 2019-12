Robert Pattinson no considera que 'Batman' ¡sea un superhéroe!

Estados Unidos.- Después del revuelo que se ha generado en redes sociales por los reportes acerca de que Robert Pattinson no logra estar lo suficientemente musculoso al ritmo esperado para interpretar al 'Caballero oscuro' en The Batman, el actor acaba de compartir una opinión acerca del personaje que podría generar controversia entre los fieles fans de la historia.

Pese a que está a medio camino de ofrecer una nueva y esperada versión de una de las figuras más admiradas y seguidas de DC Cómics, el protagonista de Twilight aseguró que no considera que 'Batman' sea un superhéroe.

En declaraciones para The Today Show, el famoso hizo referencia a que la falta de "poderes mágicos" podría quitarle el título de superhéroe al 'Hombre murciélago'.

'Batman' no es un superhéroe. Es extraño, siempre me resisto a eso. No cuenta, necesitas tener poderes mágicos para ser un superhéroe", expuso el actor.