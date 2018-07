¿Romance secreto de Diego Boneta y Michelle Salas la hija de Luis Miguel?

Ciudad de México.- Con el furor que generó la serie de Luis Miguel, varios secretos ligados al entorno más íntimo del cantante mexicano salieron a la luz, más allá de los mostrados en la serie de Netflix que reconstruye su vida.

Y de las historias secretas sobre el Rey Sol, hay una que no trata sobre él, sino que se centra en Diego Boneta, el actor que lo interpreta en la ficción, y a Michelle, su hija que nació fruto de la relación amorosa que mantuvo con la modelo Stephanie Salas en 1989.

Ambos tuvieron un romance que se remite a cinco años atrás y que volvió a escena ahora que sus nombres están en habla de todos. En 2013 se conocieron y entablaron una amistad en la ciudad de Los Ángeles, Estados Unidos, donde los dos residían. Y empezaron a mostrarse muy cercanos en público.

La pareja que fue vista en un parque pasó de los abrazos haciendo ejercicios frente al mar y asistiendo a algunos eventos. La prensa especializada tomó nota de esto y fue a consultarle al joven. "Tengo poco tiempo de conocerla, es buena niña", respondió Diego en aquél entonces sobre la heredera de Luismi.

"Michelle es una tipaza. Muy guapa, muy buena onda. La acabo de conocer allá. Nos estamos conociendo, pero no me pela, espero me den tips", confesó luego el actor en televisión, quien entonces no tenía noción de que iba a ponerse en la piel del músico años más tarde. Además ella siempre optó por un perfil más reservado. Eludía toda pregunta acerca de Boneta y sonreía cuándo hacían alusión al romance. Pero según las crónicas de aquellas épocas parecía que la relación iba para cosa seria, ya que hablaban incluso de que él visitaba joyerías en busca de un anillo.

Al final, aquel acercamiento no continuó. Quedó en el pasado. Y ninguno de los dos retomó el tema. Hoy solo lo une el lazo con el cantante y la exitosa serie que reavivaron la vieja historia.