Se va uno de los grandes: Pepillo Origel se retira de la televisión

Ciudad de México.- Ha llegado a diversos portales la noticia de que Juan José Origel, famoso conductor de la televisión mexicana, pronto dejará de trabajar en televisión para dedicarse a otros proyectos.



Según dicen, una vez que su nuevo programa Intrusos, en el que trabaja al lado de Martha Figueroa, Aurora Valle y Maca Carriedo, salga del aire, Pepillo se retirará de la televisión.



“Sí, lo quiero decir desde ahora, cuando finalice Intrusos, que no sé cuánto vaya a durar, me voy a retirar definitivamente de la televisión. Quiero dedicarme a otras cosas, quiero promocionar mi vino, mi tienda de ropa. Bien dicen que ‘el que quiera tienda que la atienda’, y yo no lo he hecho”, reportan que declaró Pepillo a El Universal.



Intrusos, de Televisa, es considerado como la competencia del programa Ventaneando, que es de TV Azteca.