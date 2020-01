Sergio Mayer Mori responde a los ataques de la madre de su hija

Ciudad de México.- Sergio Mayer Mori respondió a las acusaciones que hiciera Natália Subtil, madre de su hija, hace algunas semanas, en las que aseguraba que el joven no cumplía con sus obligaciones como padre.

A pesar de que el hijo de Bárbara Mori y Sergio Mayer es muy reservado con la prensa sobre su vida privada, en esta ocasión decidió romper el silencio y dar su versión al respecto de las acusaciones de su ex.

Me comentaron de este tuit y la verdad no lo puedo creer, nada más, es muy claro ya, esta es otra prueba más, o sea que más necesitan para darse cuenta de cómo está la situación, quién escribe eso en Twitter, nadie, pero bueno, las cosas son como son y si ustedes lo pueden ver qué bueno, sino que mal, pero digo, yo si estoy con mi hija no estoy en el teléfono subiéndola, yo estoy con mi hija, por eso a lo mejor no ven que estoy, no saben, pero yo estoy ahí 100 por ciento”, explicó.