Sergio Mayer responde a críticas por confundir dependencia del Gobierno

Ciudad de México.- Sergio Mayer rompió el silencio luego de volverse tendencia en Twitter debido a que los internautas no le perdonaron que, ahora que ostenta un cargo político, confundiera la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) con la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

Asumo completamente el error, fue un error mío, fue un error no de desconocimiento, sino de dedo, de hecho, cuando tú estás buscando, si tu buscas en Twitter y arrobas 'Profe' te aparece Profepa y Profeco juntas, mi error fue haber dado el dedazo sin haber revisado y darle send, asumo completamente el error y punto, no pasa absolutamente nada, con el tema del desconocimiento de una Procuraduría o la otra, pues no tengo que dar explicaciones a nadie”. dijo en entrevista para el programa Hoy.

Y para recalcar que únicamente se trató de una falla de atención y no de incompetencia, el exgaribaldi agregó:

Hoy me doy cuenta que antes de dar send tengo que releer y ponerme mis lentes, porque ya no puedo escribir un tuit sin lentes definitivamente”.

No obstante, aprovechó el momento para enviar un mensaje directo a los tuiteros, quienes no dejaron de subrayar su error.

Por un lado les agradezco que me hayan hecho tendencia, me preocuparía de alguna manera si algo que pongo no fuera tomado en cuenta”.

Sobre la respuesta que le dio a una cuenta que pretendía ser la del ex futbolista Duilio Davino, misma que también le señaló su falla, Mayer explicó:

Yo sé que la cuenta no era de Duilio, y si la falta de respeto tiene razón, bye, o sea, ponerte a justificar y ponerte a pelear (no ayuda) y te digo una cosa, lo que no te mata te fortalece, y aquí estoy, dando la cara, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra, todos cometemos errores, si fue ese comentario y ya, gracias por hacerme tendencia”.

Sin dar más importancia al tema, es como el ahora diputado federal electo ha decidido darle vuelta a la página y seguir enfocado en su nueva vida dentro de la política.