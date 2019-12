"Sigue enamorada": Brujo revela que Geraldine Bazán siente algo por Gabriel

Ciudad de México.- Jorge Clarividente continúa afirmando que Geraldine Bazán sí acudió a él para pedir un trabajo contra Irina Baeva y no solo eso, sino que el famoso brujo también detalló que la mexicana aún está enamorada de su exesposo, Gabriel Soto.

En entrevista con el programa Chisme no Like, el vidente señaló que Geraldine no tiene ninguna obsesión con Soto, pues en realidad lo que siente aún es amor.

Está todavía enamorada de él, está totalmente enamorada de él. La verdad todavía lo quiere muchísimo", dijo Jorge.

El brujo aseguró que Geraldine no encontrara pareja pronto por culpa de "su energía” y su “negatividad”, pero a pesar de esto, asegura que la actriz sí hallará a su verdadero amor.

Yo lo único que le puedo decir a ella es que encuentre su verdadero amor, que va a tardar un poquito, que yo sé que tiene mucha suerte, que su suerte va a llegar y le mando muchas bendiciones”.