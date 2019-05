Silvia Pinal habla del conficto entre Alejandra Guzmán y Frida Sofía

Ciudad de México.- La primera actriz, Silvia Pinal, habló con los medios de comunicación, con respecto a las declaraciones de su nieta, Frida Sofía, luego de que pidió perdón a todas personas que ha ofendido a través de su Instagram.

Doña Silvia, jugó un rato con los reporteros, al asegurar que ahora falta ella de que le pida disculpas.

¿Ya pidió disculpas?, ahorita voy para que me las pida a mí", respondió en tono de broma.

Con respecto al supuesto maltrato que aseguró que recibía Frida ante su madre Alejandra Guzmán, la primera actriz dijo que desconocía de eso, por lo que opto por no hablar al respecto.

No sé de dónde lo sacó Frida, las cosas de Alejandra a Alejandra, no sé si está aquí o está en Estados Unidos, no sé nada de ella", aseveró.