Sofía Carson de 'Descendientes', 'rompe' el silencio y dice adiós a Cameron Boyce

Los Ángeles, EU.- Sofía Carson está de luto por la muerte de su amigo y compañero de Descendientes, la estrella de Cameron Boyce.

Una semana después de que encontraron a Boyce sin responder en su casa de North Hollywood, la actriz de 26 años dedicó un homenaje al actor de 20 años.

A nuestro ángel, no hay palabras suficientes. Nunca habrá palabras suficientes. No me atreví a hacer esto porque hacerlo se vuelve real ", escribió Carson junto con un retrato en blanco y negro de Boyce.