"Son historias falsas": Travis Scott desmiente infidelidad a Kylie Jenner

Estados Unidos.- Hace día Kylie Jenner reveló por medio de redes sociales que había terminado su romance con Travis Scott, donde aseguró que su relación "es buena".

Ante esto, el rapero ha decidido hacer lo mismo y emitió un mensaje para desmentir los rumores que lo señalan de haberle sido infiel a la menor de las Kardashian.

Afecta mucho cuando ves que se dicen cosas falsas sobre ti y ves esas historias falsas que aseguran que yo he sido infiel. Simplemente, no son reales. La única verdad es que me estoy centrando en mi vida, música y familia", sentenció Travis.