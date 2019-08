Sophie Turner, en desacuerdo con la reacción negativa del final de 'GOT'

Nueva York, EU.- La actriz Sophie Turner fue cuestionada en una entrevista sobre si estaba conforme con el final de la octava y última temporada de Game of Thrones y si tenía algún final soñado. La joven de 23 años, que interpretó a Sansa Stark en las ocho temporadas, respondió:

Pensé que Arya mataría a Cersei. Y me gustaría haber visto a Sansa y Cersei reunidas, o Arya y Cersei. Pero había muchas maneras en que la historia podría haber resultado. Me sentí muy apasionada por el final de Sansa, y estuve muy feliz con el final que resultó para ella".

Sophie le dijo a The Wrap que se mantuvo firme en la temporada final y todo el trabajo duro que se realizó, a pesar de la actitud agria de algunos fanáticos.

Los fanáticos son increíbles y muy leales, y los amamos por el hecho de que son tan apasionados. No puedo culparlos, pero cuando la gente decía que no había ningún esfuerzo con el final, que los escritores eran terribles ... El mayor esfuerzo se puso en esta temporada final. Estuvimos filmando durante un tiempo increíblemente largo, casi 11 meses. Creo que hicimos la mayor cantidad de sesiones nocturnas que alguien haya hecho jamás. Me sentí un poco a la defensiva y creo que tengo derecho a sentirme así”, dijo Sophie.