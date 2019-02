Tania Ruiz expresa que “el tiempo dirá” en su relación con Peña Nieto

Ciudad de México.- En una de sus declaraciones más abiertas sobre su relación con Enrique Peña Nieto, Tania Ruiz habló en exclusiva con la revista Quién sobre cuál es el vínculo que tiene con el expresidente de México y qué es lo que opina sobre él y acerca del escándalo que se desencadenó luego de que fueran captados juntos en Madrid.

De acuerdo con un adelanto que Quién ha mostrado de su entrevista a Ruiz, artículo que forma parte de la edición de marzo de la publicación, la modelo aseguró que ella y el político son amigos.

Asimismo, la joven de 31 años habló sobre las duras y constantes críticas que recibió luego de que surgiera la imagen en la que se le ve al lado del exmandatario.

Al lanzarse el cuestionamiento sobre si llegaron a dolerle los comentarios negativos que le hicieron llegar internautas, Tania respondió:

No, fíjate que solo en un momento me llegaban y me llegaban mensajes de la misma persona y dije esta mujer no se cansa de mandarme mensajes. El mal se vence con el amor. No es que me vaya a poner a escribirle a todo el mundo pero a esa persona que me estaba atacando le dije: ‘Que Dios te bendiga, espero que lo que estés viviendo en tu vida te traiga mucha felicidad. No sé que te esté pasando pero todo se va a resolver porque mereces ser feliz, eres una gran persona’. Después me escribió que la verdad sí la estaba pasando muy mal en su vida”.