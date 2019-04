¿Thalía cambia el castaño por el rubio? La cantante impacta con video

Ciudad de México.- Thalía ha vuelto a sorprender con su disposición al cambio, ya que recientemente publicó un clip en Instagram en el que muestra su nuevo ‘look’.

La intérprete de Lindo pero bruto provocó una revolución entre sus seguidores al mostrar que ahora su cabellera ‘es rubia’, algo que fue considerado por muchos una radical transformación.

Hoy amanecí en ‘blondie’”, expresa Thalía en el video, mismo que ya cuenta con más de 800 mil reproducciones.

En la descripción del post, la cantante expuso que su transformació se debía a que “nuevo mes, nuevo look” y agregó etiquetas referentes al cambio y a la belleza, lo que terminó por convencer a sus fans de que realmente se había teñido el cabello.

Sin embargo, todo parece indicar que se trató de una broma por el Día de los Inocentes, ya que Thalía también escribió el tag #AprilFools.

No es un secreto que la intérprete de No me acuerdo gusta de jugar con los cambios de ‘look’ espontáneos y radicales, ya que antes ha sorprendido a sus fans con el uso de pelucas rosas y azules.

Por otro lado, además de verse sorprendidos por el rubio de Thalía, usuarios de Instagram no pudieron menos que comentar en la publicación sus conjeturas sobre la canción que se escucha de fondo en el video, ya que especulan podría ser un nuevo sencillo.