'The King' es acusada de plagiar una de las épicas batallas de 'Game of Thrones'

Estados Unidos.- Ha pocos días del estreno de la película de Netflix, The King, está ha sido acusada por fanáticos de Game of Thrones de haber plagiado una de las batallas más épicas que hubo dentro de la famosa serie de HBO.

Supuestamente el filme recientemente estrenado copió casi de manera casi idéntica la batalla de los bastardos, la cual fue vista en los episodiso finales de la sexta temporada.

Tras estas acusaciones el dirctor, David Michôd, del largometraje fue cuestionado al respecto en una entrevista con Radio Times ante lo que respondió:

Extrañamente, lo único de Game of Thrones que he visto es el episodio final. Por alguna razón, me puse en el ejercicio abstracto de sentarme y verlo, pero no me hizo querer volver y ver el resto. Pero vi la Batalla de los Bastardos, intenté y resolví, solo con respecto a los efectos visuales, cómo armar la cosa. Por lo tanto, no puedo decir que no haya visto esa escena, pero fue completamente involuntaria", dijo el director de The King.