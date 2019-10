¡Tiembla Sarita! Exmánager de José José demandará a la hija menor del cantante

Ciudad de México.- Laura Núñez, exmánager de José José, aseguró que Sarita Sosa y Sara Salazar no cumplieron la última voluntad del cantante, que era ser sepultado junto a los restos de su madre en el Panteón Francés.

En entrevista para el programa Ventaneando, Núñez relató su lucha junto a José Joel y Marysol Sosa, hijos mayores del ‘Príncipe de la canción’, para cumplir su último deseo.

La que también fuera amiga incondicional del intérprete de La nave del olvido reveló que en los próximos días interpondrá una demanda contra Sara Sosa en material laboral.

(La demanda incluirá) 18 años donde no hubo seguro social, hubo falta de pagos, muchos, me tengo que sentar bien a redactar, y hacerla y notificarle a la niña”.

De la misma manera, Laura reveló que no se le pudo realizar ninguna autopsia al artista.

No la pidieron las señoras Saras, no se le hizo porque ellas dijeron que no, obligatoria no (era) porque no fue accidente”.