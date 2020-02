¿Todo está perdonado? Ari Borovoy sí estará en la gira de 30 años de OV7

Ciudad de México.- Tras los rumores que surgieron de que el cantante y miembro de OV7, Ari Borovoy, no estaría en la gira por los 30 años del grupo, todos los integrantes -incluído él- durante una conferencia de prensa desmintieron los rumores y aseguraron que Borovoy sí está dentro y estará en la gira.

Ari expresó que no se molestó pues está acostumbrado a todos los rumores que surgen a su alrededor, ya que "siempre hay rumores por ahí", asegurando que todo estaba bien entre ellos y fue su decisión el dar un paso atras para ceder el mando de todo.

Estos últimos seis años celebremos cosas muy buenas con el grupo, pero también como soy tan clavado y tan perfeccionista ya me estaba afectando un poquito y, como dice Kalimba, esto es un festejo y los festejos hay que disfrutarlos, entonces cuando surge la opción de no tener esa responsabilidad me pareció una buena idea, yo por mi lado con mi compañía, voy a ser papá pronto, entonces la única manera de poder estar en todos lados bien me pareció que era esta", explicó Ari.