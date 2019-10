Los hijos de Tommy Mottola y Thalía son idénticos a su padre

California, Estados Unidos.- El productor musical, Tommy Mottola recibió su estrella en el paseo de la fama, y fue acompañado por su familia, su esposa Thalía y sus dos hijos, pero algo que ha sorprendido a propios y extraños, es lo parecidos que son los niños a Mottola.

Ambos pequeños hablaron frente a las cámaras y se mostraron felices y orgullosos por el gran logro de su padre.

Estoy muy feliz, porque hoy recibió una estrella. Es una gran celebración, no hay un motivo para no estar feliz. No quiero (hablar español), estoy bien”, dijo la hija de de la cantante y el productor.