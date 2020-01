Tras años de soltería, Gaby Spanic revela cómo le gustan los hombres

Ciudad de México.- Gaby Spanic concedió una entrevista exclusiva frente a las cámaras del programa Hoy para hablar de su vida privada, en especial de la razón por la que se ha mantenido soltera desde hace varios años.

La venezolana de 46 años detalló que tiene mala fama pues los hombres le temen.

Me ven y me tienen miedo... he tenido pretendientes que hablan con el otro y así de que '¿me acerco o no me acerco?'".