Tras cambio a TV Azteca, Televisa amenaza a interesados en 'La Voz'

Ciudad de México.- A principios de este 2019 TV Azteca estuvo en boca de todos al confirmar que ahora tendrán los derechos del programa La Voz tras siete temporadas en Televisa.

Esta situación generó diversos rumores sobre la postura de los ejecutivos de Televisa en contra de los excolaboradores del reality show, pues comenzaron a circular algunas versiones en las que señalaban que estaría prohibido que algún trabajador de La Voz… México laborara en el nuevo proyecto de TV Azteca.

De acuerdo con Diario Basta!, una exparticipante del programa reveló que han sido varios los concursantes, miembros de staff e incluso algunos excoaches, quienes han recibido llamadas hostiles por parte de la producción de La Voz… México.

Señaló que algunos ejecutivos de Televisa los han amenazado con vetarlos de por vida si se presentan al casting de la nueva temporada en TV Azteca.

A mí no me han hablado, pero sé de varios compañeros que han sido amenazados por los productores de no irse para allá o de lo contrario, no entran de nuevo en Televisa”.