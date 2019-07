Tras conflictos, integrante de famosa boy band da detalles de separación

Ciudad de México.- El exintegrante del grupo juvenil CD9, Freddy Leyva informó que la boy band está a punto de revelar su desintegración tras diferencias con su mánager.

Creo que me corresponde hablar por él, ya habrá más noticias y en lo personal, ya no me siento contento ahí, hay demasiadas cosas que la gente no sabe y siento feo confesarlo", dijo Freddy