Tras retiro, Angélica Aragón cataloga a las telenovelas de vulgares

Ciudad de México.- La exactriz, Angélica Aragón, aseguró que se retiró de las telenovelas al considerarlas vulgares, motivo por el cual ha rechazado una reaparición en ellas.

Cabe mencionar que Aragón fue una de las primeras actrices más reconocidas en los años 90, luego de participar en Mirada de mujer en 1997, donde interpretó a María Inés.

Por otra parte la actriz aseguró que múltiples ocasiones algunas personas le han preguntado cuando regresará, a lo que ella responde que no tienen pensada es decisión.

Mucha gente me ha dicho ‘la extrañamos en las telenovelas, '¿cuándo la vamos a ver?', y yo les agradezco, pero les digo: 'No me van a ver, porque es una vulgaridad, ya no son familiares'. Como industria mexicana dejamos perder la televisión, la dejamos caer cuando hasta hace 20 años la telenovela representaba para este país la segunda fuente de divisas extranjeras”, añadió.