Una modelo venezolana revela chats privados con Cristiano Ronaldo

Lima, Perú.- Alexandra Méndez, una modelo venezolana, conocida en Perú como 'La Chama', reveló durante un programa de televisión que el futbolista, Cristiano Ronaldo, le envió mensajes candentes y le propuso "morder su trasero" si marcaba un gol.

En una entrevista en el canal ATV, Méndez ha mostrado incluso la pantalla de su teléfono móvil con un supuesto chat de WhatsApp con Cristiano.

Incluso para aclarar más ese hecho, la modelo le mostró a la conductora del programa su teléfono celular con la conversación del futbolista y ella.

Sí, hicimos una apuesta. Primero me mandó una captura de pantalla de una foto mía en bikini y me preguntó: ¿Esto es real?, Y luego me pidió comprobarlo", aseguró 'La Chama'.