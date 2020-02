VIDEO: Captan a Angélica Rivera al borde del llanto ¿por extrañar a Peña?

Ciudad de México.- Angélica Rivera de nueva cuenta se encuentra en medio de la polémica pues salió un video en el que aparece al borde del llanto y hablando con la voz quebrada.

El preocupante semblante de Angélica no se debe a nada relacionado con Enrique Peña Nieto, sino porque en realidad está dando palabras de aliento a su hija mayor, Sofía Castro.

En el video se puede ver a la exprimera dama sentada junto a la joven actriz mientras la motiva para que continúe participando en Mira quién baila.

Gracias por tener esa fuerza que has tenido para ser mi pilar en muchas cosas que he necesitado de ti... has aguantado muchas cosas, pero nunca te des por vencida", comentó con un nudo en la garganta.