(VIDEO) Miedo y dinero, las razones por las que la hija de José José no lo visita

Ciudad de México.- El cantante José José se ha visto envuelto en una polémica pues poco se sabe de él desde que se fue a vivir a Miami y además su salud se ha deteriorado.

El día de ayer Marysol Sosa, hija de ‘El Príncipe de la Canción’, concedió una entrevista en el programa Hoy y reveló que tiene miedo de ir a visitar a su papá pues la podría rechazar, como lo ha hecho anteriormente con su hermano José Joel y otras personas.

También, Marysol explicó que otros de los motivos por los que no ha ido a ver su padre es por la cuestión económica.

No he podido económicamente hablando", dijo.

Sosa confesó que no ha visto a José José desde febrero de 2018 y que la última vez que se comunicó con él, fue en octubre pasado.

Yo lo dejé de ver el 6 de febrero, de hace un año, no lo he visto y no he tenido comunicación con él desde el pasado octubre”, expresó la hija del interprete.