VIDEO: Selena Gomez impacta a fans al presumir su nuevo tatuaje en el cuello

Estados Unidos.- La famosa cantante y actriz, Selena Gomez, nuevamente impactó a sus millones de seguidores en Instagram al presumir mediante un video que se realizó un tatuaje en honor a su más reciente producción musical que ha marcado su regreso a la música y los escenarios.

Cabe recordar que hace algunos meses la cantante pasó por un estudio de tatuajes junto a su amiga Julia Michaels, con quien se besó en un concierto.

La intérprete de Look At Her Now presumió que se tatuó en el lado derecho de su cuello por debajo de su oreja 'Rare', el cual es el nombre de la canción en la que expresa que está lista para seguir adelante y buscar un nuevo amor, además de también ser el título de su álbum.

Con este nuevo tatuaje, Selena reafirma su posición de que este exitoso disco es su manera de renacer como persona y en el mundo de la música dejando atras su pasado y comenzando de cero para crecer nuevamente y ser como era en sus inicios.