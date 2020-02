¡Vaya lío! Exalumno de 'La Academia' gana demanda a 'Enamorándonos'

Ciudad de México.- La show de Enamorándonos se encontró con una nueva adversidad, ya que Fabrizio, exparticipante de La Academia, le ganó una demanda a la producción del programa.

Según información de algunos medios de comunicación, este proceso legal se debió a un presunto incumplimiento de contrato y un daño de imagen del examoroso.

Me agarraron para alzar su rating, pero me batearon, nunca cumplieron lo que me prometieron. Me dijeron que me iban a pagar 15 mil pesos por entrar al programa y que me iban a meter en otros programas y nada".