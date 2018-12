Vicente Fernández dirigirá la carrera musical de su nieto Alex Fernández jr.

Ciudad de México.- Hace un mes el hijo de Alejandro Fernández debutó en su faceta como cantante de ranchero y tras pocas semanas en la industria del entretenimiento tiene muy claro dos cosas: su abuelo Vicente es quien llevará su carrera y no desea cantar nada que no sea ranchero.

Alex Fernández Jr. confesó en entrevista que su abuelo fue quien tuvo la idea de lanzarlo como cantante ya que, aunque a él siempre le ha gustado la música, no tenía claro si quería dedicarse o no a los escenarios.

Gracias a mi abuelo es que yo empecé en la carrera musical, él fue quien decidió que me iba a lanzar como cantante, él es quien ha llevado el control de toda mi carrera y es quien me maneja y así seguirá siendo porque no hay nadie mejor que él que conozca esta industria", detalló Alex.