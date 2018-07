Weinstein sugiere culpabilidad de novia de Bourdain en su muerte

Ciudad de México.- El megaproductor Harvey Weinstein, caído en desgracia por las múltiples denuncias de abuso sexual y violaciones en su contra, insinuó en una entrevista el verdadero motivo por el cual se suicidó el famoso cocinero Anthony Bourdain.

En una nota publicada hoy por la revista Spectator y firmada por el reconocido periodista de Alta Sociedad Taki Theodoracopulos, Weinstein prometió a su interlocutor darle una "exclusiva mundial" respecto a Rose McGowan y Asia Argento. En esa entrevista también admitió que había ofrecido papeles en películas a cambio de sexo a actrices.

Junto con su abogado, Ben Brafman, el exproductor de Hollywood se explayó sobre dos de sus enemigas públicas que lo denunciaron por abuso sexual. Argento, pareja de Bourdain, lo hizo durante la última gala en Cannes. Y su mejor amiga, McGowan, fue la primera en apoyarla.

Respecto a la "exclusiva mundial" que le había prometido a Theodoracopulos, Weinstein señaló que ambas mujeres mintieron cuando afirmaron que la relación entre Argento y Bourdain era "abierta".

El artículo de Theodoracopulos no expone las palabras que utilizó Weinstein en su acusación. "Argento estaba besuqueándose con un francés de la mitad de su edad, y fue fotografiada haciéndolo antes de que el novio de Argento, Anthony Bourdain, se suicidara", comenzó el periodista de Spectator su relato.

Y continuó: "Su amiga McGowan afirmó que Asia y Anthony tenían una relación abierta. Obviamente, no era cierto, dice Harvey, pero los hombres muertos no cuentan cuentos, así que las chicas lo inventaron. Harvey hizo un boceto de la historia retorcida para mí y no pude evitar sentir lástima por él".

¿La versión de Weinstein es verídica o solo intenta dejar mal paradas a las mujeres que dispararon denuncias contra él? Argento y Hugo Clément, periodista francés de 28 años, fueron fotografiados caminando de la mano por Roma tres días antes de que Bourdain decidiera quitarse la vida. El chef la amaba con locura. El motivo del suicidio del popular cocinero nunca se reveló.