"Yo lo saqué con mis manos": Anahí cuenta cómo fue que nació Emiliano

Ciudad de México.- La cantante Anahí y esposa del gobernador de Chiapas, Manuel Velasco está muy feliz por la llegada de su segundo hijo, Emiliano, quien nació el pasado 02 de febrero.

Es la misma exRBD quien contó cómo fue que ocurrió el parto. El momento ocurrió cuando estaban viendo el medio tiempo del Súper Bowl con Jennifer López y Shakira cuando sintió la primera contracción

Yo feliz en mi cama viendo a Shakira y JLo, y en eso como a medio show me da una contracción… No, no, no, o sea me quedé… ‘Manuel, Manuel no puedo, no puedo’, no saben el dolor que sentí, pero contracción de la buena”, comenzó a relatar la joven madre.