"Yo sí creo en el para siempre": Sherlyn considera que el amor sí existe

Ciudad de México.- Sherlyn se sinceró durante una entrevista con el programa Hoy y reveló todo lo que piensa acerca del amor, confesando que ella sí cree en este sentimiento.

Durante la sección Sexy Andy City a cargo de Andrea Escalona, la famosa mexicana asegura que a sus 34 años aún cree "en el para siempre".

Sherlyn también afirmó que siente que sí ha sido afortunada en el amor. Como se recordará, la actriz ha tenido varias rupturas amorosas y hasta un divorcio.

He tenido la suerte de encontrarme con personas con las que he crecido... casi con todos mis exnovios me llevo increíble", explicó Sherlyn.