Tras ser acusada del fallecimiento de Octavio Ocaña, Nerea Godínez comparte reveladora carta

Ciudad de México.- Este sábado, 29 de octubre, el actor de Vecinos, Octavio Ocaña, cumplió su primer aniversario luctuoso, motivo por el que muchas personas cercanas a él le dedicaron un mensaje, entre ellos se puede mencionar a su padre, Octavio Pérez; a sus hermanas, Bertha y Ana Leticia; al comediante, Eduardo España; ya su prometida Nerea Godínez, quien durante la mañana del día de hoy compartió una reveladora carta.

Como muchos recordarán, la pareja de Octavio fue una de las personas más atacadas luego de que el histrión de Amor letra por letra perdió la vida de manera trágica en la autopista de Chamapa-Lechería, en el Estado de México. Y es que, diversos medios e incluso youtubers se dieron a la tarea de analizar cada gesto que la joven realizaba para descubrir si estaba triste o feliz por la pérdida de su prometido; posteriormente, Nerea fue acusada estar relacionada o directamente ser la culpable de la muerte del actor, motivo por el que ella tuvo que sacar un video explicando que ni ella ni sus amigos estaban involucrados en el crimen organizado y que tampoco le había sido infiel al intérprete de 'Benito Rivers'.

Nerea Godínez y Octavio Ocaña

Créditos: Instagram @nerea.gogo

A lo largo de este año, Nerea se ha dado a la tarea de recordar a quien alguna vez fue su prometido con diversos estados en Instagram, así como videos y fotografías de las vivencias que ambos tuvieron como pareja. Godínez también hablaba sobre su proceso de duelo, hecho por el que también llegó a ser atacada, ya que, hubo quienes le pedían que 'ya pasara página', cosa que la llevó a explotar en redes sociales donde escribió: "No perdí a un hámster, perdí al amor de vida".

Para este sábado, Nerea compartió un video de TikTok en el que se podían ver varias fotografías y momentos que tanto ella como Octavio vivieron juntos, dicho clip estaba acompañado con el tema 5:24 de Camilo, mismo que cuenta la historia de alguien que perdió a su pareja y espera reencontrarse con ella en su otra vida. Al mismo tiempo, Godínez escribió una conmovedora carta en la que le contaba a Octavio cómo había vivido sin él durante el último año.

Quisiera decirte que todo está bien, pero no es así... aunque este año si he ido aprendiendo a vivir sin tu presencia, por que vivir sin ti sería imposible (...) Acá todo empieza a mejorar, he reído a carcajadas con tu mami, he paseado a muchos lugares con Bertha, hemos llorado, reído y cantado. Pronto conoceré a tu sobrino. Anita me mantiene al tanto de su proceso. Tu papá no se rinde, ni se rendirá hasta que hacerte justicia. Le dolerá tu partida eternamente