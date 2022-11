La Familia Real teme el lanzamiento de la nueva temporada de 'The Crown' por esta razón

Comparta este artículo

Londres, Inglaterra.- La nueva temporada de The Crown está a punto de ser estrenada en Netflix; sin embargo, parece ser que todo lo ocurrido durante los últimos meses en la Familia Real Británica no ha hecho más que aumentar la expectativa de la audiencia de dicha serie en su lanzamiento. Por un lado, la Reina Isabel II perdió la vida el pasado mes de septiembre y por el otro, Carlos III asumió, finalmente, el trono de Reino Unido junto a su esposa, la Reina Consorte, Camilla Parker Bowles, cosa que no lo pudo venir mejor a la serie porque esta temporada estará enteramente centrada en su relación extramarital y en el trágico deceso de Diana Spencer.

Como era de esperarse, el actual Rey de Inglaterra no está muy cómodo con ser retratado como un hombre infiel a su entonces esposa e indiferente hacía sus hijos, así como tampoco está especialmente entusiasmado con que muestren a su actual pareja como la 'otra', por este motivo es bien sabido que el Palacio de Buckingham ha hecho de todo para que Netflix incluya un anuncio al inicio de cada episodio que le recuerde a su audiencia que los hechos retratados son ficción y están alejados de la realidad.

Escena de 'The Crown'

Y aunque se sabe que la plataforma accedió a la petición de los monarcas, lo que no hicieron fue retrasar la fecha de estreno de The Crown, cosa que muchos creyeron que ocurriría debido al reciente fallecimiento de Isabel II, ya que, se creía que la plataforma de streaming guardaría respeto hacía el lamentable acontecimiento, pero esto no fue así, sino por el contrario la serie saldrá a la luz el próximo 9 de noviembre.

Otro hecho que no termina por simpatizar a los royal es que dramatizarán la incomoda entrevista de la Princesa Diana con Martin Bashir y que, incluso, le dedicarán hasta 2 capítulos, esto es debido a que consideran que se trata de una situación lamentable. Entre otras cosas, la familia de Carlos III deberá revivir el escándalo de Camillagate, momento en el que se filtró una conversación íntima de los actuales reyes de Inglaterra ante los medios de comunicación y por el que estuvieron en el foco del escándalo durante algunos meses.

Hasta el momento se desconoce cuánto de los lamentables hechos reales serán llevados a la ficción, pero de antemano, una amiga cercana de Diana Spencer se quejó por la poca sensibilidad que la serie mostraría en caso de llevar a la pantalla una recreación del temprano fallecimiento de la princesa del pueblo, aunque como se mencionó anteriormente, aún se desconoce sí la serie retomará este hecho.

Fuentes: Tribuna