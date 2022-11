Adiós TV Azteca: Tras besarse con actor y unirse a Chapoy, exconductor de Televisa regresa a 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un polémico conductor y actor, quien cuenta con más de 30 años de carrera en Televisa y que en plena pandemia perdió su contrato de exclusividad, reapareció hace varias horas en el programa Hoy hablando sobre su fallecida exnovia. Se trata del famoso Jorge 'El Burro' Van Rankin que presuntamente meses atrás estuvo en las instalaciones de TV Azteca y en las últimas semanas se le vio muy unido a la periodista Pati Chapoy.

El mexicano de 59 años de edad comenzó su carrera en la radio y siendo directivo del Canal 5 pero en 1993 por fin realizó su debut en la pantalla con el exitoso programa El Calabozo del Canal Telehit. También realizó telenovelas como Carita de ángel y Salomé, además de que ha protagonizado sus propias series como 40 y 20 y más recientemente Perdiendo el Juicio. Asimismo llegó a formar parte del elenco de Hoy.

En 2020 Álex Kaffie informó que el conductor se había quedado sin su contrato de exclusividad en la empresa de San Ángel sin previo aviso: "Él fue el viernes al banco a sacar dinero y le dijeron que su cuenta estaba en ceros.... habló al sexto piso de Televisa y le dijeron que ya no era exclusivo", reportó. Y meses más tarde la producción del matutino de Las Estrellas decidió sacarlo del elenco luego de que él se ausentara varios meses para grabar 40 y 20.

Posteriormente 'El Burro', quien se ha besado con otros actores como Raúl Araiza y Adal Ramones, habría estado haciendo negociaciones con la empresa del Ajusco pues Horacio Villalobos afirma que lo miró en las instalaciones de TV Azteca. Además ya empezó a dar entrevistas a medios de aquella televisora como Ventaneando e incluso estuvo sentado al lado de Pati Chapoy en la boda de la hija del 'Coque' Muñiz como si fueran grandes amigos.

'El Burro' Van Rankin se unió a Chapoy

Aunque todos pensarían que Jorge estaría vetado de Las Estrellas por esta traición, en realidad no es así y hace algunas horas reapareció en el programa Hoy por motivo del noveno aniversario luctuoso de su exnovia Karla Álvarez. El actor de ascendencia irlandesa y alemana contó hace años en el programa que conducía Miembros al aire que la relación que tuvo con la famosa villana de telenovelas era "tóxica".

Mientras que ante las cámaras de Hoy, 'El Burro' confesó que cuando era novio de Karla él coqueteaba con otras mujeres: "Te soy honesto, invitaba a las que estaban de moda y guapas, así les tiraba la onda, me las llevaba a cenar". Además de que dijo que ella también le entró al juego de lastimarse sentimentalmente: "Cuando ella quería me cortaba y me enteraba que estaba con tal (galán) y yo lloraba y ni comía, se me quitaba el hambre de pensar, una cosa terrible", dijo e incluso detalló que estuvo en depresión por su rompimiento con la actriz.

