Tras 'escándalo' con Nadia, Karla Sofía Gascón amenazaría a otro miembro de 'MasterChef Celebrity'

Ciudad de México.- Si bien, en la emisión de la semana antepasada de MasterChef Celebrity, se encargaron de maravillar a la audiencia con sus grandes platillos, la realidad es que hubo una concursante que se llevó toda la atención de los espectadores y de la prensa misma, se trata de Karla Sofía Gascón, quien habría amenazado a la exestrella de La Academia, Nadia. A siete días de este hecho, la guapa actriz de Rebelde (2022) volvió a dar de qué hablar tras mandarle tremendo mensaje a su 'esposo', Arturo López Gavito.

Prácticamente desde el capítulo uno del reality show de cocina, Karla Sofía ha logrado apoderarse, casi por completo del protagonismo del programa de telerrealidad debido a sus comentarios brutalmente honestos en el confesionario del show, hasta sus gestos mientras prepara comida, lo que llevó a la histrionista de origen español a ser nombrada como la 'villana de la temporada' tanto entre los medios de comunicación como por los influencers que siguen su desempeño.

Como algunos recordarán, en semanas pasadas la actriz de Nosotros los Nobles dio de qué hablar cuando supuestamente habría amenazado a su compañera, Nadia, luego de que ésta mantuviera una acalorada discusión con su amiga, Alejandra Toussaint: "Ale mi vida, te vengaré. Nadia juro que te sacaré de 'MasterChef'", declaró sin tapujos Gascón frente a las cámaras del reality show, lo que provocó que varios medios replicaran la noticia.

Parece ser que Nadia no es la única que corre riesgo en el programa de cocina, ya que, durante la jornada del pasado domingo, 20 de noviembre, la artista compartió una fotografía donde aparece Arturo López Gavito dándole una 'puñalada trapera' a Karla y es que, parece ser que el 'juez de hierro' no apoyó en absoluto a su 'esposa' durante la emisión del último programa. Este hecho no pasó por desapercibido para Karla quien rápidamente anunció su venganza en redes sociales.

Ajá, sí, aplaude, te la tengo bien guardada. Vas a ver cuando llegues a casa con tu amiguito de la NBA, sip", escribió la famosa

Karla Sofía Gascón amenazaría a Arturo López Gavito

Créditos: Instagram @karsiagascon

Si bien, muchas personas se toman muy en serio las declaraciones de Sofía, la realidad es que tanto la última 'amenaza', así como la ocasión que supuestamente habría arremetido contra Nadia se trataban de bromas y es que, la famosa es querida por sus fans, principalmente por sus sentido del humor y su manejo del sarcasmo, incluso ella misma aclaró en su cuenta oficial de Twitter que ella estaba imitando a 'Rambo' en su presunta amenaza a la excompañera de Yahir.

