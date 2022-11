Con el sentimiento a flor de piel, afamado cantante sufre lamentable pérdida; así expresó su dolor

Comparta este artículo

Londres, Inglaterra.- Durante la mañana de este jueves, 24 de noviembre, un afamado cantante sacudió a sus más de 4,3 millones de seguidores en Instagram tras despedirse de uno de sus más grandes amigos. Con el sentimiento a flor de piel y un emoji derramando una lágrima, el icono de la música inglesa expresó que se encontraba "devastado", al tiempo en el que añadía una fotografía de su querido colega.

Se trata de Elton John, quien al más puro estilo de alguien que acaba de sufrir una pérdida, publicó una fotografía de él junto a su amigo, el icono de la moda y director creativo de Gucci, Alessandro Michele, pero... ¿es que acaso el hombre de barba y cabello negro había perdido la vida por algún trágico accidente o una terrible enfermedad? La realidad es que ni una, ni otra y es que, a primera vista el estado de el intérprete de Hold Me Closer y Don't Go Breakin My Heart podría despistar a más de uno.

Si bien Alessandro se encuentra más vivo que nunca, lo que causaba desconsuelo a Elton es que el hombre había anunciado su retiro como director de la casa de modas, sitio que había ocupado durante los últimos siete años: "Hay momentos en que los caminos se separan por las diferentes perspectivas que cada parte tiene. Hoy termina para mí un viaje extraordinario de más de 20 años, dentro de una empresa a la que le he dedicado incansablemente todo mi amor y pasión creativa", declaró el modisto por medio de un comunicado el pasado miércoles, 23 de noviembre.

Parece ser que esta noticia no fue bien recibida por el cantante de Can You Feel the Love Tonight y Tiny Dancer, quien dramáticamente colocó una fotografía en blanco y negro en la que tanto John como Alessandro aparecían posando con rostro solemne, a su vez el inglés declaró: "Devastado por escuchar que Alessandro se va de Gucci. Él es mi querido amigo e inspiración. Lo que haga después, estaré ahí para él porque lo amo y lo adoro".

Elton John se despide de Alessandro Michele en Instagram

Créditos: @eltonjohn

Parece ser que las conmovedoras palabras de apoyo de Elton John lograron tocar a profundidad el corazón de Alessandro Michele, quien no dudó en responderle al rubio de 75 años con un breve pero cariñoso mensaje: "Te amo hasta la luna y de regreso", a la vez que decoraba su pequeño texto con un corazón de color blanco, lo que, probablemente, dejaba en claro la pureza entre la amistad de ambos.

Fuentes: Tribuna, Instagram @eltonjohn