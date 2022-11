Se desfiguró: Tras renunciar a exclusividad y llegar a 'VLA', exactriz de Televisa aparece en 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una famosa protagonista de telenovelas, quien ha permanecido 11 años retirada de Televisa luego de haber renunciado a su contrato de exclusividad, emocionó mucho a sus fans debido a que hace algunas horas apareció en el programa Hoy porque anunciaron su posible regreso a la actuación. Se trata de la también cantante Anahí, quien podría ser la protagonista de la bioserie de Yuri que ya se prepara en San Ángel.

La artista capitalina debutó en Televisa cuando apenas era una niña apareciendo en el programa Chiquilladas (1986) y luego se convirtió en toda una sensación al llegar a los melodramas siendo parte de los más exitosos como Madres egoístas, Muchachitas, Alondra, Mi pequeña traviesa, El diario de Daniela, Clase 406 y Rebelde. De hecho este último fue el más famoso de su carrera y es que a la fecha ella sigue siendo recordada por su personaje de 'Mía Colucci'.

Desde 2012 Anahí, quien ha sido muy señalada por un presunto abuso de las cirugías y acabar 'desfigurada', renunció a su carrera como actriz pues al terminar de grabar la novela Dos hogares, decidió no renovar su contrato de exclusividad en la empresa y se retiró. En 2015 sorprendió a sus seguidores al casarse con el político Manuel Velasco Coello, exgobernador de Chiapas, con quien ahora tiene dos hijos Manuel y Emiliano.

Antes y después de Anahí

El año pasado la intérprete de 39 años sorprendió al volver al medio artístico con el reencuentro del grupo musical RBD en el concierto virtual Ser o Parecer mientras que este 2022 dio una sorpresa al aparecer cantando Sálvame en un concierto de Karol G de la CDMX. Tras dar entrevistas a programas como VLA de TV Azteca, hace algunas horas corrió el rumor de que Anahí retorna a Televisa por todo lo alto con un gran proyecto.

Resulta que la cantante Yuri declaró en una entrevista con el programa Hoy que le gustaría que Anahí la interprete en su bioserie: "Me preguntaron que si Anahí y pues ¡claro!, obviamente". No obstante, esto aún no has un hecho pues también suena el nombre de Fernanda Castillo para este gran proyecto: "Son actrices y hermosas las dos, son mucho más lindas que yo", declaró la jarocha. Aunque aún no es una realidad que la cantante vuelva a actuar, sus fans se encuentran muy emocionados y piden a gritos su regreso.

Fuente: Tribuna y YouTube Programa Hoy