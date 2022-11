Crisis en TV Azteca: Salinas Pliego exhibe roces con Pati Chapoy y queda fuera de 'Ventaneando'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La periodista Pati Chapoy se ausenta de la emisión de este viernes del programa Ventaneando y su jefe, el dueño de TV Azteca Ricardo Salinas Pliego, admite diferencias con la conductora. ¿Podría quedar fuera del Ajusco? Y es que la titular del programa de espectáculos que ya lleva 26 años al aire no explicó los motivos de su salida del programa, solo publicó un vido con su nieta. En el programa solo estuvieron sus colegas Pedro Sola, Daniel Bisogno, Mónica Castañeda y Rosario Murrieta.

Luego de que Ventaneando fuera humillado y destrozado en cuestión de rating por parte del matutino de Televisa Cuéntamelo Ya!, pues le ganó en más de un 150 por ciento desde que fueron cambiados de horario, Ricardo Salinas Pliego hizo tremendas declaraciones sobre Chapoy y no solo eso, pues una exconductora de la emisión exhibió las razones por las que habrían caído tanto en audiencia, criticando la falta de humor de ciertos integrantes, como Mónica Castañeda.

Quien hizo estos señalamientos fue Aurora Valle, quien formó parte del elenco de 1997 a 2006, sin embargo, terminó enemistada con Pati Chapoy. A través del programa De Historia en Historia en YouTube, Aurora reveló que es preocupante la caída en rating que ha tenido Ventaneando y exhibió cuál sería el motivo: "He estado analizando, a mí me gusta ver y pensar '¿qué pasa, por qué se cae el rating?, ¿por qué ya no logran mantener la atracción del público?'", cuestionó.

Posteriormente, añadió que sería porque en su opinión ya no hay sentido del humor entre los conductores: "hay algo que creo que 'Ventaneando' perdió, el sentido del humor, la esencia que era 'Ventaneando'... Sí está de siempre reportajes fuertes, investigación, pero había sentido del humor, había 'ventaneo'". También señaló que Mónica no ayudaría en lo absoluto a mantener la diversión, afirmando que no le da réplica a los chistes de Daniel Bisogno.

Yo quiero mucho a Mónica Castañeda, me cae muy bien, llegamos juntas, casi al mismo día entramos a trabajar a TV Azteca, pero (Bisogno) cuenta un chiste y no tiene réplica, lo matan", dijo

La presentadora también consideró que en los días que Pedro Sola no está, el programa no es lo mismo, además de mandarle un contundente mensaje a Chapoy: "Pati, si no reconoces que esto no está funcionando... tú ves el rating, independientemente de que los hayan cambiado a la 1 de la tarde que es pésimo horario (...) si mantienes tu esencia, de divertido, de 'ventanear' (...) si mantienes esta parte, independiente de tus investigaciones y exclusivas, te vuelves un programa divertido además de un buen programa de espectáculos pero se murió la diversión y Daniel está solo (...) Se volvió monótono y me da tristeza porque es un programa al que le tengo cariño".

Y luego de que Pati dejara el programa, surgieron las declaraciones que hizo Ricardo Salinas Pliego, dueño de TV Azteca, sobre la periodista, afirmando que no es tan amigo de ella como se piensa e incluso señaló que las polémicas de la conductora le han traído problemas. En entrevista con el 'Escorpión Dorado', el empresario reveló que ambos se conocen desde hace 30 años: "Pati tiene cerca de 30 años conmigo, éramos vecinos del mismo rancho", comentó.

En ese momento, el youtuber le preguntó: "¿Nunca se han peleado?", "No, no", respondió, a lo que el 'Escorpión le pidió decir la verdad, momento en el que admitió que sí han tenido algunos roces: "Peleado no, siempre hay diferencias entre las personas pero peleado jamás". Al preguntarle si los que se peleaban entonces eran su escolta contra la de ella, explicó que cuando han tenido diferencias es cuando ellos hablan de más en el programa.

"No, mira es que su programa es de críticas del espectáculo y luego eso molesta a los criticados. Luego los criticados vienen conmigo y me dicen: 'Oye no puede ser, es que aquí en mi casa me ma...'", señaló Salinas Pliego. Y agregó lo que les explica para calmar los ánimos de los famosos: "Bueno pues cab.. eres una figura pública aguántate tantito' y voy con ellos (conductores) y les digo 'este es de casa, no le den tan duro'. Ese es el tipo de cosas que pasan pero nada mayor", aclaró el presidente de Banco Azteca.

