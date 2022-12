¿Andrea Legarreta y Erik Rubín? Exhiben que famosa pareja de los 90's Pop Tour se divorcia

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Reportan que una pareja que participa en la gira musical de los 90's Pop Tour estaría a punto de terminar su relación. ¿Andrea Legarreta y Erik Rubín? Y es que el exTimbiriche participa en la gira con otras bandas como Sentidos Opuestos, JNS, Kabah, Magneto y en solistas Ana Torroja, Benny, Lynda y Erik Rubín, por lo que podría ser cualquiera de estos cantantes quien podría anunciar muy pronto su ruptura.

Andrea Legarreta y Erik Rubín tienen 22 años de matrimonio y juntos procrearon a dos hermosas y talentosas hijas: Mía y Nina Rubín. Ambos han admitido que han pasado por fuertes crisis en su relación y han tenido altibajos que incluso los han llevado a terapia y a contemplar el divorcio. Incluso, el famoso artista ha señalado que le incomodaba que le dijeran "mantenido", ya que afirma que trabaja mucho a igual que su esposa, quien es conductora en el programa Hoy y lleva más de 33 años en Televisa.

Rubín ha protagonizado polémicas importantes que han puesto en duda su relación con Legarreta, como cuando apareció en un comprometedor video con una influencer en Cancún, Quintana Roo, a donde viajó solo sin su familia. De inmediato, las redes sociales lo acusaron de serle infiel a Andrea y él lo negó tajantemente. También provocó controversia al ponerse cariñoso con su colega en la gira, Apio Quijano, video que hizo que hasta cuestionaran su orientación sexual.

Fue la cuenta de Twitter @LaPortadaAI1, la cual escribió que una pareja se separaría: "Otra pareja del 90 pop tour esta a punto de terminar su relación", anunció. En los comentarios, usuarios preguntaron de qué pareja podría tratarse, descartando las de Regina Murguía de JNS y Tono de Magneto (quienes se separaron hace meses), Daniela Magún de Kabah y Alex de Magneto y Angie Taddei de JNS y Sergio O'Farrill de Kabah, pues cuando preguntaron si eran ellos, la cuenta respondió que "No".

Y aunque hubo un usuario que preguntó en tono de broma si había sido Erik Rubín y Apio Quijano, en realidad no sería el exTimbiriche y Andrea quienes serían los principales sospechosos de haberse separado. La pareja que probablemente terminó su romance es la de Melissa de JNS y Poncho de Mercurio, de acuerdo a las especulaciones en Twitter, pues un usuario destacó que "él no la acompaña como antes y en sus últimas publicaciones, ya no hay Likes, ni comentarios".

De momento se desconoce si esta información esté confirmada y quién sería la pareja, de haber una, que estaría a punto de separarse. Por otro lado, Legarreta y Rubín serían de las parejas más solidas en el medio pese a tantos rumores de un posible divorcio. Y aunque una separación siempre es dolorosa, las rupturas en el medio del espectáculo parecen estar a la orden del día, por lo que falta esperar para saber si son Melissa y Poncho, quienes confirmaron su romance en 2020, los que pondrían punto final a su relación.

