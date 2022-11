Tras brillar en la TV, querida exestrella infantil es ingresada al psiquiatra: "No quiero estar viva"

Comparta este artículo

Los Ángeles, Estados Unidos.- El mundo de la farándula estadounidense sufrió una tremenda sacudida después de que una querida exestrella infantil fuese internada en un psiquiátrico después de haber sufrido un colapso mental. De acuerdo con algunos informes, la también cantante fue diagnosticada con trastorno bipolar. Según las declaraciones de la famosa, en aquel entonces, ella ya no quería seguir con vida.

Se trata de Selena Gomez, quien es principalmente reconocida por su gran trabajo en la música pop, así como también por su aparición en series de renombre como Barney y sus amigos, Los hechiceros de Waverley Place y Only Murders in the Building. Recientemente, los fanáticos de la expareja de Justin Bieber enloquecieron con el lanzamiento de su nuevo documental My Mind and Me, mismo que se lanzará el próximo 4 de noviembre, a través de la señal de la plataforma de streaming, Apple TV +.

Selena Gomez en 'Barney y sus amigos'

Esta crónica de la vida de Gomez promete tocar temas profundamente dolorosos para la actriz, tales como su colapso mental ocurrido en el año 2016, durante su gira Revival, donde según datos del medio estadounidense, Page Six, la intérprete se negaba a seguir con vida: "En un momento, ella dice: 'No quiero estar viva en este momento. No quiero vivir'", habría declarado la exasistente de la actriz, Theresa: "Yo dije, 'Espera.... ¿qué? A la mie... con esto. Esto tiene que terminar. Tenemos que irnos a casa", aseguró la ayudante.

Según algunos informes, en aquel entonces, la también modelo aseguraba escuchar voces en su cabeza que cada vez se hacían más fuertes, por lo que detuvo su gira e ingresó a un centro de salud mental, donde fue diagnosticada con trastorno bipolar. Selena aseguró en su documental que ella no quería ingresar al sanatorio, pero también se negaba a continuar lidiando con toda esta situación, la famosa reconoció que, en aquel entonces, perdió la esperanza: "Así es como seré para siempre", pensó.

Selena Gomez es diagnosticada con bipolaridad

Si bien, Selena logró recuperarse, la cantante de Love me like you do recayó en el año 2018, luego de que le detectaran una enfermedad autoinmune. Aunque su equipo de trabajo la trasladó rápidamente a un hospital, ella exigió que se le diera el alta e incluso llegó a retirarse la intravenosa. Tras ello, volvió a ser ingresada a un centro psiquiátrico en la Costa Este, donde recibió terapia conductual.

