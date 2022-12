Conmoción en la música: Elton John no se guarda nada y le manda tremendo mensaje a Dua Lipa

Comparta este artículo

Londres, Inglaterra.- El pasado miércoles, 30 de noviembre, Elton John, sacudió a sus más de 4,1 millones de seguidores en Instagram, después de compartir un inesperado mensaje a la intérprete de Don't Start Now y Break My Heart, Dua Lipa, en el que no se guardó absolutamente nada y reveló qué era lo que realmente pensaba de la celebridad, quien recientemente se naturalizó como albanesa.

Como algunos ya sabrán, Elton John es una celebridad muy querida no solo en Reino Unido, sino n varios países del mundo y es que, sus pegajosos ritmos con el piano, gran tono de voz y sus extravagantes 'looks' provocaron que más de uno se sintiera encantado con la celebridad, quien cada cierto tiempo hace duetos con otros artistas, tal fue el caso de Hold Me Closer, tema que lanzó recientemente, de la mano de Britney Spears.

Si bien, dicho tema se ha vuelto uno de los preferidos por sus fans, la realidad es que 1 año antes de éste, lanzó Cold Heart, canción que interpretó junto a la ganadora del Grammy. Resulta ser que, pese a que esta pieza ya tiene tiempo de haber sido estrenada, aún es muy escuchada por los fans, motivo por el que Elton envió un mensaje de agradecimiento: "No podría estar más orgulloso de que, un año después, Cold Heart (PNAU Remix) todavía sea disfrutado por mucha gente".

A su vez, el intérprete de I'm Still Standing compartió un cariñoso mensaje dedicado a Dua, donde se declaraba "afortunado" por haber tenido la oportunidad de conocerla: "Soy increíblemente afortunado de tener a Dua en mi vida. Su amistad y talento me han traído tanto", celebró el orgullos cantautor. Por su parte, la intérprete de IDGAF correspondió al tierno mensaje del famoso con la siguiente oración: "Yo soy la afortunada".

Publicación de Elton John

Créditos: Variety

Esta semana, Dua Lipa dio de qué hablar porque obtuvo su nacionalidad albanesa, algo que significa mucho para ella, debido a que, aunque ella es de origen inglés, sus padres provienen de Albania, por lo que se trata de un gran paso para la famosa, quien ha resaltado por adorar sus raíces, tanto es así que decidió que su gira mundial concluiría con broche de oro en este país, precisamente en su día de independencia del imperio otomano.

Fuentes: Tribuna