Afamado músico se viste de luto y toma radical decisión: "La amaba tanto y la extrañaré"

Londres, Inglaterra.- La desgracia alcanzó a uno de los músicos más queridos de la historia reciente, quien hace algunos días reveló que una de las mujeres más importantes de su vida perdió la vida, aunque no dio detalles de la causa del fallecimiento, sí declaró que la "extrañaría terriblemente", al tiempo que adjuntaba una serie de fotografías de grandes momentos en sus respectivas vidas, ¿quieres enterarte de quién se trata? Entonces, no dejes de leer.

Elton John es una de las figuras más importantes de la música, no solo de Reino Unido, sino del mundo entero y es que, las melodías que logra crear en el piano causaron un antes y un después en la cultura pop. Por otro lado, su vestimenta extravagante siempre logró captar la atención de propios y ajenos, tanto es así que en el año 1996 fue nombrado 'caballero' después de ser nombrado Comendador de la Orden del Imperio Británico por la misma Reina Isabel II, debido a sus servicios hacía la música y actos caritativos, desde entonces el conoce como Sir Elton John.

Si bien el famoso ha tenido momentos memorables, también ha sufrido dolorosos momentos, tal y como ocurrió el pasado miércoles, 7 de diciembre cuando, a través de su cuenta oficial de Instagram, publicó un mensaje en donde reveló que su adorada tía, Win, perdió la vida: "Mi hermosa tía Win falleció esta mañana a los 95 años de edad. La amaba tanto y la extrañaré terriblemente. Ella era la bondad personificada", declaró el famoso junto a tres fotografías de su tía.

Elton John y su tía Win

Créditos: Instagram @eltonjohn

Esta fue la primera vez que el cantante de Cold Heart y Hold Me Closer dio de qué hablar durante esta semana, aunque no fue la última, ya que, durante la noche del pasado viernes, 9 de diciembre, compartió un mensaje en su cuenta oficial de Twitter en donde mencionó que decidía dejar la red social del pájaro azul debido a que las nuevas políticas, imputas por Elon Musk, dividían a la gente e incentivaban la desinformación.

Toda mi vida he tratado de usar la música para unir a la gente. Sin embargo, me entristece ver cómo la desinformación se está utilizando ahora para dividir nuestro mundo. He decidido dejar usar Twitter, dado su reciente cambio en la política que permitirá que la información errónea florezca sin control