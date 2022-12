Tras encuentro con Mon Laferte, Belinda no se queda callada y el envía 'recadito' a la cantante

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La noche del pasado jueves, 8 de diciembre, dos grandes la música se reunieron en el escenario del Auditorio Nacional, en la Ciudad de México, se trata de Belinda y Mon Laferte, escenario donde interpretaron uno de los temas más famosos de la recién naturalizada como mexicana: Si tú me quisieras. A casi 24 horas del encuentro, la protagonista de Bienvenidos al Edén le envió un recadito a la famosa.

Como muchos recordarán, hace un par de días, Mon Laferte celebró que, por fin, había obtenido su nacionalidad de mexicana, por lo que dio un gran concierto en el que invitó a otras celebridades, entre las que se puede mencionar a Carin León, Gloria Trevi y Belinda, con esta última cantó a dueto el tema anteriormente mencionado, en el que la intérprete de Amor a Primera Vista dio unas espectaculares notas altas.

En los videos, que ya saltaron a las redes sociales, se puede apreciar que tanto Laferte como Belinda lucían bastante emocionadas de compartir escenario, hecho que fue corroborado por Belinda al día siguiente del espectáculo, cuando escribió en su cuenta oficial de Instagram: Qué gran noche la de anoche... Todavía no puede creer que canté con una de mis idolas, una mujer que tiene una voz única y un talento fuera de este planeta", el mensaje de la rubia concluyó con: "Mon Laferte te admiro profundamente".

Belinda le dedica mensaje a Mon Laferte

Créditos: Instagram @belindapop

Este declaración sorprendió a algunos de sus seguidores, ya que, la actriz de origen español nunca se había referido a ningún artista como fanático, sino más bien como colega. Esta situación emocionó a sus seguidores, quienes rápidamente comenzaron a sugerir que ambas hicieran una colaboración: "Necesitamos una colaboración juntas", "Necesitamos una canción de ustedes", Necesitamos un dueto urgentemente, diosas", eran algunos mensajes que se leían.

En otras noticias, durante esta semana Belinda apareció en cámaras de Hoy, desde donde reveló que, por el momento, no tiene planeado regresar a las novelas, aunque sí aclaró que a comienzos de este año ya tenía confirmada una serie de la que no podía revelar detalles, por el momento; también confirmó que se viene mucha música, por lo que no se descarta la posibilidad de que ambas estrellas pongan sobre la mesa una colaboración, sobre todo porque el público mostró una excelente recepción.

Fuentes: Tribunas, Instagram @belindapop