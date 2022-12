FOTOS y VIDEO: Ozuna y lo mejor de la ceremonia de clausura del Mundial de Qatar 2022

Comparta este artículo

Lusail, Qatar.- Fue el pasado 20 de noviembre cuando arrancó la Copa del Mundo Qatar 2022, un evento deportivo que a lo largo de casi un mes generó polémicas, nuevas marcas y muchas emociones. Hoy domingo 18 de diciembre, lo fanáticos del futbol se despiden del torneo con un poderoso partido entre Francia y Argentina, el cual tuvo una ceremonia de clausura llena de grandes artistas. ¡TRIBUNA te comparte los mejores detalles!

Este domingo se realizó la Final de Qatar 2022. Foto: Internet

El espectáculo previo al duelo de la Selección de Francia y de Argentina arrancó poco más de una hora antes del duelo, el cual se realizó en el estadio Lusail, ubicado en la ciudad homónima de Qatar, a las 18:00 horas, tiempo local. Bajo el título 'Una noche memorable', empezó el show de clausura que tuvo poco más de la mitad del aforo del coliseo catarí; duró poco más de 45 minutos y, a diferencia de la inauguración, fue más sencillo.

Artistas deleitaron en la clausura de Qatar 2022. Foto: Internet

En 'la noche memorable' de Qatar, se entonaron las canciones oficiales que musicalizaron este Mundial 2022: estuvieron, completamente en vivo, Davido y Aisha, con su tema (Hayya Hayya) Better Together; también el cantante latino, Ozuna, quien junto a Gims, entonó Arhbo, otro de los grandes éxitos del mundial. Finalmente, estuvieron presentes las estrellas Nora Fatehi, Balqees, Rahma Riad y Manal, que deleitaron con Light the Sky.

En la ceremonia estuvieron presentes autoridades como el emir Tamim bin Hamad al Thani, su padre Hamad bin Khalifa Al Thani, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, así como otras personalidades y dirigentes deportivos políticos, como el presidente de Francia, Emmanuel Macron. Cabe recordar que al inicio del Mundial, varios artistas se negaron a presentarse en los shows de la Copa del Mundo, esto por los problemas relacionados con derechos humanos en el país catarí; esta fue una de las polémicas que protagonizó este evento.

