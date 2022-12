El más fan: BTS viene a México en 2023; Marcelo Ebrard da la noticia en redes sociales

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Para nadie es un secreto que BTS es una de las agrupaciones más populares del K-Pop a nivel internacional; incluso, luego de levantar las restricciones sanitarias por Covid-19, los intérpretes de Butter o Permission to dance realizaron diversos conciertos en Seul y hasta en Las Vegas donde cumplieron con una pequeña residencia; no obstante, no había habido conciertos para México o Latinoamérica hasta ahora.

El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) Marcelo Ebrard Casaubón, compartió en sus redes sociales una noticia que ha emocionado al ARMY de tierra azteca y es que el funcionario confirmó que los Idolos del K-Pop visitarán el país en 2023 aunque hasta ahora no se han dado de detalles referente a este esperado concierto que muchos fans le habían pedido al canciller hacer una realidad.

"¡Sorpresa! A tod@s los fans de @bts.bighitofficial . Les confirmo que en 2023 nuestra banda favorita vendrá a México, cinco fechas en toda la República. ¿Quién se anima?", escribió Ebrard.

Foto: Instagram @marcelo.ebrard

Cabe destacar que en repetidas ocasiones el funcionario se ha mostrado seguidor de la boy band y hasta de la cultura surcoreana en general, por ello, era de esperarse que él hiciera algo para que la agrupación visitara México muy pronto pese a que BigHit, agencia encargada de los artistas, confirmó que estarían ausentes hasta 2015 ya que los siete miembros debían cumplir con el servicio militar que es obligatorio en su país de origen. Hasta ahora, Jin es el primero que ya viste el uniforme de las fuerzas armadas.

Tomando en cuenta lo anterior, en realidad el anuncio hecho por el canciller se trató de una broma por el Día de los Inocentes, el cual se lleva a cabo este 28 de diciembre dando pie a que famosos, políticos, artistas, influencer y ciudadanos en general jueguen bromas de todo tipo, desde el anuncio de embarazos, mudanzas, cambios de trabajo, bodas y como sucedió, el concierto de BTS en México. Ni modo, se vale soñar.

"Ah! y seguro también va a ir personalmente a sacar a Jin de su servicio militar... Ah! Que Marcelito…", fue uno de los comentarios que el canciller recibió.

Foto: Instagram @marcelo.ebrard

Fuente: Tribuna