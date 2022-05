Adiós a la diva: Devastado, Pepillo Origel desmiente a familia de Silvia Pinal y da triste noticia

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Luego de que se destaparan presuntas diferencias entre el periodista y conductor Juan José Origel y el resto de la familia de Silvia Pinal por su tropezado regreso al teatro en la obra Caperucita, ¡qué onda con tu abuelita!, es ahora Pepillo quien rompe el silencio y desmiente lo dicho por algunos integrantes de la dinastía Pinal. Además, Origel se pronunció con tristeza sobre lo que pasó con Laura Zapata, quien se molestó con él por pedir que dejara descansar a su abuela, pues ya tiene 105 años.

Como se recordará, la hija de la diva del cine de oro Sylvia Pasquel, arremetió contra Juan José Origel por realizar algunos comentarios negativos sobre ella y los demás hijos de 'La Pinal' debido a que le permitieron regresar a los escenarios, lo cual eventualmente se canceló por los problemas de salud que presentó y las críticas del público. Aunque la primera actriz ha mejorado de salud, la puesta en escena se vio empañada por otros audios filtrados del productor de la obra, Iván Cochegrus.

Cabe recalcar que el hijo de doña Silvia, Enrique Guzmán, confirmó en el programa Ventaneando que su madre ya no volverá a los escenarios y por este motivo, esa obra habría sido su despedida a los 91 años de edad. Contó que su madre ahora va mejorando de salud al cambiar de doctores y reveló que su único objetivo era que fuera feliz al volver al teatro, lo que lograron con su corta participación.

Ante los comentarios de la prensa sobre si sus diferencias con la hija de doña Silvia eran muy fuertes, el conductor de televisión comentó que no y que aunque diga eso de él, él la sigue estimando mucho: "¡No hombre!, a la Pasquel a la hora que la vea le doy unas nalg..., la quiero y ella me quiere, no hay problema, se los juro que no hay problema con ella. Ya la conocemos cómo es, yo de todos modos la sigo queriendo".

Sin embargo, pese a todas las críticas y hasta señalamientos de que nunca acudía a verla, Origel desmintió estos dichos, recalcando que sostiene lo que dijo en el pasado sobre no estar de acuerdo con su regreso al teatro. El periodista recordó que siempre ha sido un íntimo amigo de la matriarca de la Dinastía Pinal y ha seguido al pendiente de ella; sin embargo, otros pueden decir que no fue así ya que afirma que no los ha invitado para que lo sepan.

"Eso que dice que no convivía con la mamá, ella no se da cuenta, ¿por qué?, porque ella vive en Acapulco, pregúntenle a Efi, aunque la señora (Pinal) estuviera dormida o lo que sea, yo hablaba ¿cómo amaneció la señora?, siempre al pendiente, momentos en los que yo me la llevaba y nos íbamos a comer Silvia y yo, no tenía por qué venir la Pasquel ni nadie, entonces yo he tenido una relación con la señora Pinal muy cercana, aunque cuando la pandemia era lógico, pues no la podía ver, no nos podíamos ver nadie", dijo.

Instagram @juanjoseorigel

Posteriormente, el expresentador de Ventaneando celebró que algunos artistas le dieran la razón, sobre todo una de la talla del primer actor de Televisa Ignacio López Tarso, quien opinó que la obra no tenía la calidad que merece y hasta llamó a los hijos de la diva "sonsacadores": "A la hora que vi al señor hablando de la misma manera que yo pienso, fíjate, ¡es un señorón!, por eso también es otra estrellotota, entonces a mí me dio mucho gusto también que apoyara a Silvia Pinal".

Finalmente, el periodista cambió de tema y confesó sentir mucha tristeza por la forma en que la actriz Laura Zapata reaccionó a un comentario que puso en redes sociales sobre el mal estado de salud de su abuela Eva Mange, quien fue hospitalizada el viernes pasado. Y esque la señora tiene ya 105 años, por lo que Origel pidió que mejor fuera "recibida por Dios", lo que enfureció a Zapata y le reclamó muy molesta.

Sin embargo, Origel no se retractó y se dijo dolido: "Eso sí me dolió mucho, porque yo a la Zapata tengo años de amistad, muchos años de amistad, y con doña Eva, yo iba a sus cumpleaños, estaba yo con ella, la apapachaba. A cualquiera de nosotros nos daría tristeza ver a una gente que quieras tanto, que tiene 105 años, y que no está bien, y que ya no es vida, bueno, ¿qué haces aquí?", concluyó.

Instagram @laurazapataoficial

Fuente: Instagram @laurazapataoficial, @juanjoseorigel, Ventaneando y Agencia México