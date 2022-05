A 3 meses de su boda, Marimar Vega rompe el silencio y hace inesperada revelación de su matrimonio

Comparta este artículo

Ciudad de México.- A finales del mes de febrero, Marimar Vega contrajo nupcias con Jerónimo Rodríguez en Acapulco, sí bien la exactriz de TV Azteca se dejó ver sumamente feliz durante la ceremonia, lo cierto es que hubo varias personas, principalmente fans, quienes criticaron a su esposo, por no lucir físicamente atractivo, ya que, según datos de Radio Fórmula, algunas personas llegaron a tacharlo de ser alguien "promedio".

Derivado de esto, la hija de Gonzalo Vega salió a defender a su esposo durante una entrevista para Fórmula Espectacular de Flor Rubio, donde reaccionó sorprendida por los comentarios hacía su marido, afirmando que es absurdo que la gente ponga en tela de juicio a Jerónimo únicamente por sus características físicas: "No sé ni cómo contestar, sé que me lo dices en buena onda... lo aprecio. Me sorprende que sigamos siquiera mencionándolo. Me parece muy raro, no sé qué contestar", declaró la actriz.

Sí bien, algunas personas continuaron criticando a Rodríguez, la hermana de Zuria Vega ha tratado de acallarlos, realizando algunas publicaciones en donde resalta el gran amor que siente hacía su marido, tal y como hizo durante la tarde de este viernes, 27 de mayo, cuando la celebridad compartió un romántico mensaje en el que revelaba que, tras 3 meses de haber contraído nupcias no se arrepiente en absoluto, al contrario, asegura que se trata de la mejor decisión de su vida.

A 3 meses de haber tomado una de las mejores decisiones de mi vida. Casarme contigo Jerónimo Rodríguez. Gracias por este amor bonito, libre, paciente, divertido, que bien se siente estar en paz", declaró la actriz

Por su parte, Jerónimo Rodríguez no pudo evitar hacer gala de su galantería, ya que, esta misma tarde del viernes, compartió una fotografía en donde se le puede ver a él tomado de la mano con Marimar Vega, frente a lo que parece ser un atardecer y como pie de página compartió un pequeño poema, en el que le prometía a la celebridad continuar con ella derivado del gran amor que siente por su esposa.

Un poco sobre Jerónimo Rodríguez

Jerónimo Rodríguez trabaja en la industria del entretenimiento, al igual que Marimar Vega, solo que él lo hace tras bambalinas. Suele desempeñarse como director de fotografía de producciones importantes como Hasta que te conocí, Oscuro deseo y El juego de las llaves, de hecho fue gracias a uno de estos proyectos en el que la pareja de tortolitos se conoció.

Por su parte, Jerónimo ha hecho de Marimar Vega su musa, ya que, suele tomarle fotografías artísticas, mismas que goza de compartir a través de su cuenta oficial de Instagram, junto a mensajes románticos, como la que compartió una semana atrás, durante su regreso de Bogotá, donde escribió este pequeño recado: "Gracias a ti por ser lo mejor de Colombia, la tierrita, porque dónde estás tu es donde está el hogar y la luz. Te amo Marimar Vega".

