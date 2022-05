Tras 29 años en las novelas y un divorcio, villano confirma que ejecutivos de Televisa lo vetaron

Ciudad de México.- Un reconocido actor, quien tiene más de 29 años de experiencia en la actuación donde ha destacado como galán y como villano, confirmó públicamente que fue vetado de Televisa debido a un fuerte motivo. El famoso explicó que la orden venía de 'arriba' y contó cómo tuvo que hablar directamente con los más altos ejecutivos de la empresa para que no lo dejaran sin trabajo.

Se trata del artista cubano César Évora, quien inició su carrera en México desde 1993 cuando fue parte del exitoso melodrama Corazón Salvaje, el cual fue todo un éxito al tener de protagonistas a Eduardo Palomo (qepd) y Edith González. Posteriormente se unió a otras telenovelas como Agujetas de color de rosa (1994-1995), Cañaveral de pasiones (1996), El privilegio de amar (1998-1999), La madrastra (2005), Al diablo con los guapos (2007-2008), Hasta el fin del mundo (2014-2015), y muchos otros más.

El reconocido intérprete nacido en La Habana, quien se casó con su primera esposa en Cuba y luego se divorció, estuvo como invitado especial en el programa Faisy Nights de Unicable y aquí contó cómo casi se queda sin carrera por una especia de veto en la empresa de San Ángel. Évora comentó que luego de hacer su primera novela en México, volvió a cuba para arreglar una situación pero ya había pactado seguir trabajando acá, sin embargo, de un día para otro los poderosos ejecutivos de Televisa lo despidieron.

Me regresó a Cuba a preparar condiciones para venir (a México) y el productor me llamó un día, era un miércoles a las siete de la noche, y me dice: 'César lo siento mucho, pero no te puedo traer, la dirección de Televisa no quiere que estés aquí'", explicó.