Inusual: Jamie Lee Curtis oficia la boda de su hija Ruby, quien eligió fuera con temática cosplay

Los Ángels, California.- Una de las actrices con más renombre en la industria cinematográfica es Jamie Lee Curtis, quien saltó a la fama por incursionar en cintas de terror como Halloween pero que después se ganó más a la ausencia tras aparecer en la película de Disney, Un Viernes de Locos. Hoy, se ha robado la atención de los medios pues no solo acudió a la boda de su hija Ruby, sino que además ella fue quien la ofició, demostrando el total apoyo para la novia quien hace años anunció ser transgénero.

Ruby Guest, hija de la actriz de Hollywood, anunció a finales del 2020 que comenzaría con esta transición provocando que Jamie Lee Curtis saliera a defenderla pues fue severamente criticada tanto por la audiencia como por algunos medios de comunicación; sin embargo, esto no mermó que una de las dos hijas adoptivas que Curtis tuvo con el músico Christopher Guest iniciara este cambio a mujer, pues antes de la noticia, era conocido como Thomas.

"Cuando tenía como 16 años, una amiga trans me preguntó mi género. Le dije, 'bueno, soy varó'. Luego lo pensaba. Sabía qué era, quizá no Ruby, pero sabía que era diferente. Pero había tenido una mala experiencia en terapia, así que no salí como (trans) inmediatamente, cuando lo debí haber hecho. Entonces, siete años después, aún siendo Tom en ese momento le dije a la persona que ahora es mi prometido que probablemente soy trans. Y me dijo: 'Te amo por quien eres'", declaró la hija de la actriz.