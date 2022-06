¿Irina Baeva? Famosa villana de Televisa cancela su esperada boda a meses de casarse

Ciudad de México.- Reportan que una reconocida actriz, quien ha dado vida a malvadas villanas en Televisa, habría decidido cancelar su boda aunque ya se encontraba haciendo los preparativos y faltaban solo un par de meses para el gran día. De acuerdo con información proporcionada por la revista TVNotas, la famosa tomó la difícil decisión porque supuestamente no se sentía segura de dar este gran paso. ¿Se trata de Irina Baeva?

No, aunque la actriz rusa ha tenido que suspender su enlace con Gabriel Soto por fuertes motivos, ambos han dejado claro que la boda sigue preparándose y que antes de que finalice el año serán marido y mujer. En realidad se informó que la guapísima mujer colombiana Sara Corrales es quien frenó sus planes de casarse a pesar de que apenas el pasado mes de febrero gritó a los cuatro vientos que se había comprometido en matrimonio.

Fuente: Instagram @saracorrales

La villana de telenovelas como Quererlo Todo y La Doble Vida de Estela Carrillo se comprometió con su novio Rafael Gutiérrez durante su más reciente viaje por Europa. En ese entonces el hombre sorprendió a la también modelo de 36 años mientras paseaban por las calles de Madrid, España, pues de pronto se arrodilló frente a ella para entregarle un enorme anillo de compromiso.

Fuente: Instagram @saracorrales

Aunque en ese momento la actriz nacida en Medellín se dijo muy emocionada por unir su vida a la de su novio, ahora salió a la luz que esta relación habría llegado a su fin. Una supuesta amiga de Sara se entrevistó con la revista TVNotas para contar los detalles del rompimiento y aseguró que la boda se canceló porque así lo decidió la colombiana, quien en el pasado ya había mostrado recelo por casarse.

La felicidad viene de adentro, no la baso en estar casada o no... me gustaría casarme y tener hijos, familia, pero si no pasa te aseguro que no pasa nada", comentó Corrales hace unos meses.